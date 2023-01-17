Дубинский Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинский Юрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.05.1986

Жена: Дубинская Виктория Юрьевна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
03.09.1986

Дочь: Атамашко Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Дубинская Виктория Юрьевна

Рождение ребёнка
19.09.1991

Дочь: Дубинская Полина Юрьевна

Мать ребёнка: Дубинская Виктория Юрьевна

Дочь
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