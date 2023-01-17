Дубинский Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1986
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
03.09.1986
Дочь: Атамашко Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Дубинская Виктория Юрьевна
Рождение ребёнка
19.09.1991
Дочь: Дубинская Полина Юрьевна
Мать ребёнка: Дубинская Виктория Юрьевна
Дочь