Миннизянов Камартдин
Место рожденияБольшое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Дата рождения25.11.1897
Дата смерти16.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1897
Отец: Абдрафиков Миннизян
Мать: (Мухамадеева) Мафтуха
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Минитарова) Сарбакай
Смерть
16.08.1942
Причина смерти: На войне