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Миннизянов Камартдин

Место рождения

Большое Мереткозино Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

25.11.1897

Дата смерти

16.08.1942

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1897

Отец: Абдрафиков Миннизян

Мать: (Мухамадеева) Мафтуха

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Минитарова) Сарбакай

Смерть
16.08.1942
Причина смерти: На войне

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