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Иващенко Анна Игоревна
Иващенко Анна Игоревна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.02.2011
Пол
Женский
Отец
Иващенко Игорь Сергеевич
1988 г.р.
Мать
Щербатюк (Свиридова) Оксана Сергеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.2011
Отец:
Иващенко Игорь Сергеевич
Мать:
Щербатюк Оксана Сергеевна
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