Брыкина Елена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыкина Елена Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1900

Дата смерти

19.06.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1934

Сын: Брыкин Василий Максимович

Отец ребёнка: Брыкин Максим Алексеевич

д. Кулешовка Полетаевского района Тамбовской области
Смерть
19.06.1974
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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