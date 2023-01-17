Брыкина Елена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1900
Дата смерти19.06.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.05.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1934
Сын: Брыкин Василий Максимович
Отец ребёнка: Брыкин Максим Алексеевич
д. Кулешовка Полетаевского района Тамбовской области
Смерть
19.06.1974
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область