Жукова (Давыдова) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1868
Рождение ребёнка
30.09.1886
Дочь: Зимина Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев
Воспреемники д. Кукарино кр. Василий Андреев и д. Ченцово кр. девица Ксения Семенова
Бракосочетание
10.02.1891
Муж: Жуков Илья Васильев
Поручители жениха кр-не д. Игумново Алексей Васильев, Иван Иванов и Ильинской слободы Алексей Васильев Крупенин Поручители невесты кр-не д. Новосурино Семен Тихонов, Иван Савельев И Василий Федоров
Рождение ребёнка
1892
Сын: Жуков Дмитрий Ильич
Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев
Рождение ребёнка
08.10.1897
Дочь: Жукова Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев
Воспреемники д. Игумново крестьяне Федор Ильин Жуков и той же деревни крестьянская жена Матрена Николаева Исаева
Рождение ребёнка
02.04.1900
Сын: Жуков Никита Ильич
Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев
Воспреемники д. Игумново кр. сын Федор Ильин Жуков и кр. девица Матрена Николаева Исаева
Рождение ребёнка
21.01.1902
Дочь: Жукова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев
Воспреемники д.Игумново кр. сын Федор Ильин Жуков и кр. девица Татьяна Андреева Логачева
Рождение ребёнка
29.12.1903
Сын: Жуков Василий Ильич
Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев
Воспреемники д. Игумново кр. сын Федор Ильин Жуков и кр. девица Пелагея Ильина Жукова
Рождение ребёнка
04.04.1906
Сын: Жуков Георгий Ильич
Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев
Воспреемники д. Игумново кр. сын Василий Васильев, д. Игумново кр. девица Пелагея Ильина
Смерть
Неизвестно