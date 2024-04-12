Жукова (Давыдова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Давыдова) Любовь Ивановна

Место рождения

Большое Новосурино, Можайский, Московская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1886

Дочь: Зимина Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Кукарино кр. Василий Андреев и д. Ченцово кр. девица Ксения Семенова
Бракосочетание
10.02.1891

Муж: Жуков Илья Васильев

Поручители жениха кр-не д. Игумново Алексей Васильев, Иван Иванов и Ильинской слободы Алексей Васильев Крупенин Поручители невесты кр-не д. Новосурино Семен Тихонов, Иван Савельев И Василий Федоров
Рождение ребёнка
1892

Сын: Жуков Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
08.10.1897

Дочь: Жукова Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново крестьяне Федор Ильин Жуков и той же деревни крестьянская жена Матрена Николаева Исаева
Рождение ребёнка
02.04.1900

Сын: Жуков Никита Ильич

Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново кр. сын Федор Ильин Жуков и кр. девица Матрена Николаева Исаева
Рождение ребёнка
21.01.1902

Дочь: Жукова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д.Игумново кр. сын Федор Ильин Жуков и кр. девица Татьяна Андреева Логачева
Рождение ребёнка
29.12.1903

Сын: Жуков Василий Ильич

Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев

Воспреемники д. Игумново кр. сын Федор Ильин Жуков и кр. девица Пелагея Ильина Жукова
Рождение ребёнка
04.04.1906

Сын: Жуков Георгий Ильич

Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново кр. сын Василий Васильев, д. Игумново кр. девица Пелагея Ильина
Смерть
Неизвестно
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