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Оглоблина Екатерина Тарасовна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Оглоблин Архип Киприанович

Отец ребёнка: Киприан

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киприан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин (примак) Николай Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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