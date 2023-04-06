Оглоблина Екатерина Тарасовна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Оглоблин Архип Киприанович
Отец ребёнка: Киприан
Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киприан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно