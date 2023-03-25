Старченко Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старченко Антонина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1953

Дочь: Скубарева Наталья Вдадимировна

Отец ребёнка: Старченко Александр Лукич

Рождение ребёнка
30.05.1956

Дочь: Вакуленко Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Старченко Александр Лукич

Смерть
2001
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