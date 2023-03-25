Старченко Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1953
Дочь: Скубарева Наталья Вдадимировна
Отец ребёнка: Старченко Александр Лукич
Рождение ребёнка
30.05.1956
Дочь: Вакуленко Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Старченко Александр Лукич
Смерть
2001