Старобогатов Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старобогатов Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ША
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Старобогатов Семен Терентьевич

Мать: Старобогатова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Старобогатов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Старобогатова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1978

Сын: Старобогатов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батурина Нина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старобогатов Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старобогатова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1941
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