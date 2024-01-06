Старобогатов Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
1883
Сын: Старобогатов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Старобогатова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
1978
Сын: Старобогатов Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батурина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старобогатов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старобогатова Валентина Васильевна
Смерть
1941