Афонин Феодор Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1871
Отец: Афонин Яков Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1895
Мать ребёнка: Афонина Стефанида Михеева
Рождение ребёнка
10.09.1897
Мать ребёнка: Афонина Стефанида Михеева
Рождение ребёнка
02.03.1900
Рождение ребёнка
23.06.1901
Рождение ребёнка
20.05.1904
Сын: Афонин Петр Феодоров
Мать ребёнка: Афонина Стефанида Михеева
Рождение ребёнка
19.07.1905
Мать ребёнка: Афонина Стефанида Михеева
Рождение ребёнка
28.06.1907
Дочь: (Афонина) Мария Феодорова
Мать ребёнка: Афонина Стефанида Михеева
Рождение ребёнка
27.01.1910
Рождение ребёнка
18.03.1912
Сын: Афонин Алексей Феодорович
Мать ребёнка: Афонина Стефанида Михеева
Рождение ребёнка
16.04.1913
Дочь: (Афонина) Агния Феодорова
Мать ребёнка: Афонина Стефанида Михеева
Рождение ребёнка
20.06.1915
Сын: Афонин Петр Феодоров
Мать ребёнка: Афонина Стефанида Михеева
Смерть
Неизвестно