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Афонин Феодор Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1871

Отец: Афонин Яков Дмитриев

Мать: Афонина Екатерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина Стефанида Михеева

Рождение ребёнка
25.10.1895

Сын: Афонин Димитрий Феодоров

Мать ребёнка: Афонина Стефанида Михеева

Рождение ребёнка
10.09.1897

Сын: Афонин Димитрий Феодоров

Мать ребёнка: Афонина Стефанида Михеева

Рождение ребёнка
02.03.1900

Сын: Афонин Иоанн Феодоров

Мать ребёнка: Афонина Стефанида Михеева

Рождение ребёнка
23.06.1901

Сын: Афонин Иоанн Феодоров

Мать ребёнка: Афонина Стефанида Михеева

Рождение ребёнка
20.05.1904

Сын: Афонин Петр Феодоров

Мать ребёнка: Афонина Стефанида Михеева

Рождение ребёнка
19.07.1905

Сын: Афонин Василий Феодоров

Мать ребёнка: Афонина Стефанида Михеева

Рождение ребёнка
28.06.1907

Дочь: (Афонина) Мария Феодорова

Мать ребёнка: Афонина Стефанида Михеева

Рождение ребёнка
27.01.1910

Сын: Афонин Иоанн Феодоров

Мать ребёнка: Афонина Стефанида Михеева

Рождение ребёнка
18.03.1912

Сын: Афонин Алексей Феодорович

Мать ребёнка: Афонина Стефанида Михеева

Рождение ребёнка
16.04.1913

Дочь: (Афонина) Агния Феодорова

Мать ребёнка: Афонина Стефанида Михеева

Рождение ребёнка
20.06.1915

Сын: Афонин Петр Феодоров

Мать ребёнка: Афонина Стефанида Михеева

Смерть
Неизвестно

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