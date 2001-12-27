Пономарёв Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Василий Михайлович

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Место рождения

д. Петухи, Ветлужский уезд Костромской губернии

Дата рождения

25.03.1921

Дата смерти

27.12.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
25.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Петухи, Ветлужский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1921
д. Петухи, Ветлужский уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1936
Леденгск, Павинский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1937
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Место жительства
По 1942
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
27.12.2001
Подольск, Подольск, Московская область
Место жительства
По 2001
Подольск, Подольск, Московская область
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