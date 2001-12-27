Пономарёв Василий Михайлович
Место рожденияд. Петухи, Ветлужский уезд Костромской губернии
Дата рождения25.03.1921
Дата смерти27.12.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Петухи, Ветлужский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1921
д. Петухи, Ветлужский уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1936
Леденгск, Павинский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1937
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Место жительства
По 1942
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
27.12.2001
Место жительства
По 2001