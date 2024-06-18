Яков Зыбин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыбин Иван Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: Жирова (Зыбина) Меланья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Путинцева (Зыбина) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно