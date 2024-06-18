Яков Зыбин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Яков Зыбин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыбин Кузьма Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыбин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Жирова (Зыбина) Меланья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Путинцева (Зыбина) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

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