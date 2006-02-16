Журавлёва Клавдия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1935
Дата смерти16.02.2006
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлёв Анатолий Андриянович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.09.1955
Сын: Журавлёв Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Журавлёв Алексей
Рождение ребёнка
06.09.1959
Сын: Журавлёв Николай Андриянович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
16.02.2006