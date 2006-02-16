Журавлёва Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёва Клавдия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1935

Дата смерти

16.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1935

Отец: Журавлёв Пётр Данилович

Мать: Журавлёва Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Анатолий Андриянович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.09.1955

Сын: Журавлёв Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Журавлёв Алексей

Рождение ребёнка
06.09.1959

Сын: Журавлёв Николай Андриянович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
16.02.2006

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