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Доцоев Таймураз

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1909

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Дети

1932 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Доцоев Каурбек

Мать: Доцоев Ханиффа

Россия
Рождение ребёнка
01.12.1932

Сын: Доцоев Борис

Мать ребёнка: Доцоева Надежда

Ардон, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
по паспорту дата рождения 20 декабря 1932
Рождение ребёнка
26.03.1936

Сын: Доцоев Солтан

Мать ребёнка: Доцоева Надежда

Рождение ребёнка
09.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доцоева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доцоева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Доцоева Надежда

Военная служба
Неизвестно
Великая Отечественная война
Смерть
1942
пропал без вести
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