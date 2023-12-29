Свешников Алексей Тихонович
Место рожденияКрасноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Свешникова) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Любовь Тимофеевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Свешников Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Любовь Тимофеевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Свешников Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Любовь Тимофеевна
Смерть
После 1880