Гиновлев Игнатий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1913
Сын: Гиневлев Стефан Игнатьевич
Мать ребёнка: Гиновлева (Курильчик) Стефанида Ефимовна
Рождение ребёнка
17.02.1915
Дочь: Марина Игнатьевна
Мать ребёнка: Гиновлева (Курильчик) Стефанида Ефимовна
Смерть
Неизвестно