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Гиновлев Игнатий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гиновлева (Курильчик) Стефанида Ефимовна

Рождение ребёнка
27.04.1913

Сын: Гиневлев Стефан Игнатьевич

Мать ребёнка: Гиновлева (Курильчик) Стефанида Ефимовна

Рождение ребёнка
17.02.1915

Дочь: Марина Игнатьевна

Мать ребёнка: Гиновлева (Курильчик) Стефанида Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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