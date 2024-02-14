Валеева (Сабиагатуллина) Катифа Аглиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалеева (Сабиагатуллина) Катифа Аглиулловна

Валеева (Сабиагатуллина) Катифа Аглиулловна

Место рождения

Агиртамак, 452753, Россия

Дата рождения

12.10.1911

Дата смерти

20.03.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1911

Отец: Сибагатуллин Аглиулла

Мать: Сибагатуллина (Мухаметзянова) Гарифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Исламгарей Шавалеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валеев Рифгат

Отец ребёнка: Валеев Исламгарей Шавалеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валеев Исламгарей Шавалеевич

Рождение ребёнка
20.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Исламгарей Шавалеевич

Рождение ребёнка
04.04.1947

Сын: Валиев Риф

Отец ребёнка: Валеев Исламгарей Шавалеевич

Рождение ребёнка
06.10.1949

Сын: Валеев Раис

Отец ребёнка: Валеев Исламгарей Шавалеевич

Смерть
20.03.1994
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.