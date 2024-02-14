Валеева (Сабиагатуллина) Катифа Аглиулловна
Место рожденияАгиртамак, 452753, Россия
Дата рождения12.10.1911
Дата смерти20.03.1994
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валеев Исламгарей Шавалеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валеев Рифгат
Отец ребёнка: Валеев Исламгарей Шавалеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валеев Исламгарей Шавалеевич
Рождение ребёнка
04.04.1947
Сын: Валиев Риф
Отец ребёнка: Валеев Исламгарей Шавалеевич
Рождение ребёнка
06.10.1949
Сын: Валеев Раис
Отец ребёнка: Валеев Исламгарей Шавалеевич
Смерть
20.03.1994
Похороны
Неизвестно