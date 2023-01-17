Мансурова (Долгорукова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мансурова (Долгорукова) Мария Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1833

Дата смерти

24.02.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1886 по 1914
г. Рига, Латвия
Смерть
24.02.1914
г. Рига, Латвия
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