Мансурова (Долгорукова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти24.02.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1886 по 1914
г. Рига, Латвия
Смерть
24.02.1914
г. Рига, Латвия