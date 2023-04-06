Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Между 1580 и 1600 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Между 1580 и 1600 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Глотаево, Домодедово, Московская область
Источник: перепись 1646г. (РГАДА Ф.1209 Оп.1 Д.9809)
Рождение ребёнка
Около 1620 ст.

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1622 ст.

Сын: Фирс Иванов

Мать ребёнка: не указана

Глотаево, Домодедово, Московская область
Источник: перепись 1646г. (РГАДА Ф.1209 Оп.1 Д.9809)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Глотаево, Домодедово, Московская область
Источник: перепись 1646г. (РГАДА Ф.1209 Оп.1 Д.9809)
Смерть
Неизвестно
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