Иван
Место рождения
Дата рожденияМежду 1580 и 1600 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1580 и 1600 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Источник: перепись 1646г. (РГАДА Ф.1209 Оп.1 Д.9809)
Рождение ребёнка
Около 1620 ст.
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1622 ст.
Сын: Фирс Иванов
Мать ребёнка: не указана
Источник: перепись 1646г. (РГАДА Ф.1209 Оп.1 Д.9809)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Источник: перепись 1646г. (РГАДА Ф.1209 Оп.1 Д.9809)
Смерть
Неизвестно