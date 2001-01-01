Ваторе Лилит
Место рожденияФорготн Холлоу
Дата рождения01.01.01
Дата смерти15.01.105
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.01
Отец: Ваторе Мистер
Мать: не указана
Форготн Холлоу
Расса: Вампир Национальность: Еврейка
Место жительства
02.01.01
Форготн Холлоу
Характер: Домосед, Творец, Активная, Дружелюбная, Охотница за бурями, Школьный аттестат, Герой, Озорник
Рождение ребёнка
30.05.24
Сын: Ваторе Артём
Отец ребёнка: не указан
Форготн Холлоу
Расса: Человек Национальность: Русский
Работа или профессия
18.03.35
Форготн Холлоу
Симфлюэнсер
Работа или профессия
30.05.76
Форготн Холлоу
Внештатная корреспондентка
Смерть
15.01.105
Острова Сулани
Жизненная цель: Семья вампиров❌