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Ваторе Лилит

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Место рождения

Форготн Холлоу

Дата рождения

01.01.01

Дата смерти

15.01.105

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.01

Отец: Ваторе Мистер

Мать: не указана

Форготн Холлоу
Расса: Вампир Национальность: Еврейка
Место жительства
02.01.01
Форготн Холлоу
Характер: Домосед, Творец, Активная, Дружелюбная, Охотница за бурями, Школьный аттестат, Герой, Озорник
Рождение ребёнка
30.05.24

Сын: Ваторе Артём

Отец ребёнка: не указан

Форготн Холлоу
Расса: Человек Национальность: Русский
Работа или профессия
18.03.35
Форготн Холлоу
Симфлюэнсер
Работа или профессия
30.05.76
Форготн Холлоу
Внештатная корреспондентка
Смерть
15.01.105
Острова Сулани
Жизненная цель: Семья вампиров❌
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