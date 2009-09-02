Попыванов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1957
Дата смерти02.09.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1957
Рождение ребёнка
26.05.1980
Дочь: Ефремова Яна Владимировна
Мать ребёнка: Попыванова Надежда Герасимовна
Россия Волгоград
Рождение ребёнка
20.04.1985
Дочь: Попыванова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Попыванова Надежда Герасимовна
Россия, Волгоград
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.2009
Россия, Волгоград