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Попыванов Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1957

Дата смерти

02.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1957

Отец: Попыванов Алексей Иосифович

Мать: Попыванова Мария Александровна

Рождение ребёнка
26.05.1980

Дочь: Ефремова Яна Владимировна

Мать ребёнка: Попыванова Надежда Герасимовна

Россия Волгоград
Рождение ребёнка
20.04.1985

Дочь: Попыванова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Попыванова Надежда Герасимовна

Россия, Волгоград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попыванова Надежда Герасимовна

Смерть
02.09.2009
Россия, Волгоград
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