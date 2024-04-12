Ефремов Валентин Иванович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1936
Дата смертиДо 2022
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1936
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Елена
Смерть
До 2022