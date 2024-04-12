Ефремов Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Валентин Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

После 1936

Дата смерти

До 2022

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1936

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова Елена

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Елена

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
До 2022
Москва, город федерального значения Москва
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