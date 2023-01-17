Белякова (Макарова) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Макарова) Пелагея Петровна

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Место рождения

Сабаново, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

03.10.1906

Дата смерти

14.03.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабаново, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.09.1934

Сын: Беляков ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Отец ребёнка: Беляков ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ

Сабаново, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ

Смерть
14.03.1976
Комсомольский, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
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