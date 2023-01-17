Белякова (Макарова) Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения03.10.1906
Дата смерти14.03.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1934
Сын: Беляков ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
Отец ребёнка: Беляков ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1976
Комсомольский, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия