Муравьев Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьев Александр Семенович

Муравьев Александр Семенович

Место рождения

д. Сысоева, Богородской волости, Вологодского уезда, Вологодской Губернии

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Семен Николаевич

Мать: Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Полиектовна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Муравьев Константин Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Полиектовна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Муравьева) Александра Александровна

Мать ребёнка: Евдокия Полиектовна

Рождение ребёнка
13.01.1883

Дочь: (Муравьева) Мария Александровна

Мать ребёнка: Евдокия Полиектовна

Рождение ребёнка
22.06.1884

Дочь: (Муравьева) Мария Александровна

Мать ребёнка: Евдокия Полиектовна

Рождение ребёнка
02.03.1887

Дочь: (Муравьева) Дарья Александровна

Мать ребёнка: Евдокия Полиектовна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Муравьев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Полиектовна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Муравьев Василий Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Полиектовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.