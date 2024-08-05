Муравьев Александр Семенович
Место рожденияд. Сысоева, Богородской волости, Вологодского уезда, Вологодской Губернии
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Семен Николаевич
Мать: Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Полиектовна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Муравьев Константин Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Полиектовна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Муравьева) Александра Александровна
Мать ребёнка: Евдокия Полиектовна
Рождение ребёнка
13.01.1883
Дочь: (Муравьева) Мария Александровна
Мать ребёнка: Евдокия Полиектовна
Рождение ребёнка
22.06.1884
Дочь: (Муравьева) Мария Александровна
Мать ребёнка: Евдокия Полиектовна
Рождение ребёнка
02.03.1887
Дочь: (Муравьева) Дарья Александровна
Мать ребёнка: Евдокия Полиектовна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Муравьев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Полиектовна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Муравьев Василий Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Полиектовна
Смерть
Неизвестно