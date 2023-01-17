Карымов Салават Хакимович
Место рождения
Дата рождения15.09.1914
Дата смерти11.05.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
11.05.1986
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)