Соловьева (Тынкевич) Валентина Иосифовна
Место рожденияБеларусь, Молодечненская обл, Молодечненский р-он, д. Лужок
Дата рождения07.03.1954
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.03.1954
Отец: Тынкевич Иосиф Иосифович
Мать: Тынкевич Анна Семеновна
Беларусь, Молодечненская обл, Молодечненский р-он, д. Лужок
Рождение ребёнка
11.02.1980
Дочь: Балюк Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Соловьев Анатолий Аверьянович
Казахстан, Целиноградская обл, Селетинский р-он, с. Селетинское
Бракосочетание
Неизвестно