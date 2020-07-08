Соловьева (Тынкевич) Валентина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Тынкевич) Валентина Иосифовна

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Место рождения

Беларусь, Молодечненская обл, Молодечненский р-он, д. Лужок

Дата рождения

07.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1954

Отец: Тынкевич Иосиф Иосифович

Мать: Тынкевич Анна Семеновна

Беларусь, Молодечненская обл, Молодечненский р-он, д. Лужок
Рождение ребёнка
11.02.1980

Дочь: Балюк Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Соловьев Анатолий Аверьянович

Казахстан, Целиноградская обл, Селетинский р-он, с. Селетинское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Анатолий Аверьянович

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