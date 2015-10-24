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Черноземов Владимир Алексеевич

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Место рождения

Чурчино, Вологодская область

Дата рождения

?.09.1929

Дата смерти

18.04.1993

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1929

Отец: Черноземов Алексей Александрович

Мать: Черноземова Александра Ивановна

Чурчино, Вологодская область
Бракосочетание
19.02.1960

Жена: Черноземова Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
19.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноземова Зинаида Николаевна

Рождествено, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
03.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноземова Зинаида Николаевна

Рождествено, Самарская область, Россия
Смерть
18.04.1993
Рождествено, Самарская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Рождествено
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