Черноземов Владимир Алексеевич
Место рожденияЧурчино, Вологодская область
Дата рождения?.09.1929
Дата смерти18.04.1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1929
Чурчино, Вологодская область
Бракосочетание
19.02.1960
Рождение ребёнка
19.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черноземова Зинаида Николаевна
Рождествено, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
03.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черноземова Зинаида Николаевна
Рождествено, Самарская область, Россия
Смерть
18.04.1993
Рождествено, Самарская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Рождествено