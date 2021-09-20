Усманов Маннаф Мансурович
Место рождения
Дата рождения07.09.1959
Дата смерти20.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1959
Отец: Усманов Мансур Вахитович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Зяк-Ишметово, 453368, Россия
Рождение ребёнка
06.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Кумертау, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.09.2021
г.Кумертау, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно