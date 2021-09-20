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Усманов Маннаф Мансурович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.09.1959

Дата смерти

20.09.2021

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1959

Отец: Усманов Мансур Вахитович

Мать: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, 453368, Россия
Рождение ребёнка
06.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Кумертау, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.09.2021
г.Кумертау, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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