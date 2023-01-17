Фекла Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Кондратьев
Рождение ребёнка
1836
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Кондратьев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Евтей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Кондратьев
Рождение ребёнка
1845
Сын: Евсегней Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Кондратьев
Смерть
Неизвестно