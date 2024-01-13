Кайгородцев Витор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Информация от Елиной Ольги Викторовны
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1957
Сын: Кайгородцев Сергей Викторович
Мать ребёнка: Кайгородцева (Никитина) Тамара Николевна
Рождение ребёнка
30.04.1959
Дочь: Елина (Кайгородцева) Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Кайгородцева (Никитина) Тамара Николевна
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
Неизвестно