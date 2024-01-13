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Кайгородцев Витор Тимофеевич

Место рождения

Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

31.01.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Информация от Елиной Ольги Викторовны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайгородцева (Никитина) Тамара Николевна

Рождение ребёнка
11.06.1957

Сын: Кайгородцев Сергей Викторович

Мать ребёнка: Кайгородцева (Никитина) Тамара Николевна

Рождение ребёнка
30.04.1959

Дочь: Елина (Кайгородцева) Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Кайгородцева (Никитина) Тамара Николевна

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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