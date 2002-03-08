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Кочетков Вячеслав Васильевич

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Место рождения

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.02.1939

Дата смерти

08.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1939

Отец: Кочетков Василий Григорьевич

Мать: Кочеткова Мария Ионовна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
10.02.1961

Жена: Кочеткова Светлана Васильевна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочеткова Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
07.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочеткова Светлана Васильевна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова Светлана Васильевна

Смерть
08.03.2002
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
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