Кочетков Вячеслав Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1939
Дата смерти08.03.2002
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1939
Бракосочетание
10.02.1961
Рождение ребёнка
15.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочеткова Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
07.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочеткова Светлана Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.2002