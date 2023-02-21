Hoff (Raimgen) Margaretha
Место рожденияGorodok
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Gorodok
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Katherina
Отец ребёнка: Hof Heinrich Christian
Gorodok
Рождение ребёнка
1807
Сын: Hof Whilhelm
Отец ребёнка: Hof Heinrich Christian
Gorodok
Рождение ребёнка
16.12.1840
Сын: Hof Johann Christian
Отец ребёнка: Hof Heinrich Christian
Rundewiese
Смерть
Неизвестно