Hoff (Raimgen) Margaretha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hoff (Raimgen) Margaretha

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Место рождения

Gorodok

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Gorodok
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Katherina

Отец ребёнка: Hof Heinrich Christian

Gorodok
Рождение ребёнка
1807

Сын: Hof Whilhelm

Отец ребёнка: Hof Heinrich Christian

Gorodok
Рождение ребёнка
16.12.1840

Сын: Hof Johann Christian

Отец ребёнка: Hof Heinrich Christian

Rundewiese
Смерть
Неизвестно
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