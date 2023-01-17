Цветков Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1965
Дата смерти1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Смерть
1992