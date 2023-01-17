Цветков Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветков Андрей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1965

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Смерть
1992
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