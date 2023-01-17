Быхун Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быхун Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1914 ст.

Дочь: Быхун Анна Михайловна

Отец ребёнка: Быхун Михаил Андреевич

Потихоново, Харківська область
Запись о рождении и крещении в селе Рубленое Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быхун Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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