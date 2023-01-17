Быхун Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1914 ст.
Дочь: Быхун Анна Михайловна
Отец ребёнка: Быхун Михаил Андреевич
Потихоново, Харківська область
Запись о рождении и крещении в селе Рубленое Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно