Мустафина (Салахова) Фагиля Юсуповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустафина (Салахова) Фагиля Юсуповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1928

Дата смерти

26.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1928

Отец: не указан

Мать: Салахова Фатима Алиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустафин Раис Самиулович (Мувинович)

Рождение ребёнка
25.12.1956

Дочь: Садыкова (Мустафина) Флёра Раисовна

Отец ребёнка: Мустафин Раис Самиулович (Мувинович)

Рождение ребёнка
26.01.1957

Дочь: Ахметова (Мустафина) Рахима Раисовна

Отец ребёнка: Мустафин Раис Самиулович (Мувинович)

Рождение ребёнка
04.11.1961

Дочь: Мустафина Гэлсиря Раисовна

Отец ребёнка: Мустафин Раис Самиулович (Мувинович)

Смерть
26.04.2003

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