Мустафина (Салахова) Фагиля Юсуповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1928
Дата смерти26.04.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1928
Отец: не указан
Мать: Салахова Фатима Алиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1956
Дочь: Садыкова (Мустафина) Флёра Раисовна
Отец ребёнка: Мустафин Раис Самиулович (Мувинович)
Рождение ребёнка
26.01.1957
Дочь: Ахметова (Мустафина) Рахима Раисовна
Отец ребёнка: Мустафин Раис Самиулович (Мувинович)
Рождение ребёнка
04.11.1961
Дочь: Мустафина Гэлсиря Раисовна
Отец ребёнка: Мустафин Раис Самиулович (Мувинович)
Смерть
26.04.2003