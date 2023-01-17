Гардер (Волювач) Алла Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гардер (Волювач) Алла Федосеевна

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Место рождения

Томаковка, Дніпропетровська область

Дата рождения

30.03.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Томаковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
16.08.1987

Сын: Гардер Владимир Иванович

Отец ребёнка: Гардер Иван Иванович

Томаковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
10.08.1994

Дочь: Гардер Алена Ивановна

Отец ребёнка: Гардер Иван Иванович

Томаковка, Дніпропетровська область
Развод
Неизвестно

Муж: Гардер Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гардер Иван Иванович

Томаковка, Дніпропетровська область
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