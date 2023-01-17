Гардер (Волювач) Алла Федосеевна
Место рождения
Дата рождения30.03.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1987
Отец ребёнка: Гардер Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1994
Дочь: Гардер Алена Ивановна
Отец ребёнка: Гардер Иван Иванович
Развод
Неизвестно
Муж: Гардер Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гардер Иван Иванович