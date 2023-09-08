Конев Сергей Геннадьевич
Место рожденияс.Марьевка, Сергеевского района Северо-Казахстанской области
Дата рождения30.03.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1964
с.Марьевка, Сергеевского района Северо-Казахстанской области
Рождение ребёнка
15.07.1991
Мать ребёнка: Бородина Елена Олеговна
Бракосочетание
28.01.2000
Рождение ребёнка
20.12.2000
Дочь: Конева Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Крупнова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
07.11.2002
Мать ребёнка: Крупнова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
04.10.2009
Сын: Конев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Крупнова Татьяна Сергеевна