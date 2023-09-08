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Конев Сергей Геннадьевич

Место рождения

с.Марьевка, Сергеевского района Северо-Казахстанской области

Дата рождения

30.03.1964

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1964

Отец: Конев Геннадий Иванович

Мать: Конева Бронислава Францевна

с.Марьевка, Сергеевского района Северо-Казахстанской области
Рождение ребёнка
15.07.1991

Сын: Конев Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Бородина Елена Олеговна

Бракосочетание
28.01.2000

Жена: Крупнова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
20.12.2000

Дочь: Конева Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Крупнова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
07.11.2002

Сын: Конев Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Крупнова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
04.10.2009

Сын: Конев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Крупнова Татьяна Сергеевна

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