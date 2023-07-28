Попова Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1810
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Попова (Попова) Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Попов Егор Емельянович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Попов Егор Емельянович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Попов Егор Емельянович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Попова (Попова) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Попов Егор Емельянович
Смерть
Неизвестно