Попова Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1810

Муж: Попов Егор Емельянович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Попова (Попова) Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Попов Егор Емельянович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Попов Андрей Егорович

Отец ребёнка: Попов Егор Емельянович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Попов Александр Егорович

Отец ребёнка: Попов Егор Емельянович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Попова (Попова) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Попов Егор Емельянович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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