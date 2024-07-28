Гребнева (Киселева) Прасковья Ильинична 23.09.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Гребнева (Киселева) Прасковья Ильинична

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Место рождения

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

23.09.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1886 ст.

Отец: Киселев Илья Михайлович

Мать: Киселева (Лакеева) Дарья Кузьминична

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребнев Степан Яковлевич

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Шульгино, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Гребнев Андрей Степанович

Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Гребнев Николай Степанович

Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
06.07.1911

Сын: Гребнев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Гребнев Иван Степанович

Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.12.1913 ст.

Сын: Гребенев Василий Степанович

Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.09.1918 ст.

Сын: Гребнев Сергей Степанович

Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1922

Дочь: (Гребнева) Мария Степановна

Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
26.07.1924 ст.

Сын: Гребнев Николай Степанович

Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1927

Сын: Гребнев Василий Степанович

Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.05.1929

Сын: Гребнев Александр Степанович

Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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