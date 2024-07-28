Гребнева (Киселева) Прасковья Ильинична
Место рождения
Дата рождения23.09.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1886 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шульгино, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гребнев Андрей Степанович
Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Гребнев Николай Степанович
Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
06.07.1911
Сын: Гребнев Михаил Степанович
Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1912
Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
25.12.1913 ст.
Сын: Гребенев Василий Степанович
Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
21.09.1918 ст.
Сын: Гребнев Сергей Степанович
Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
23.07.1922
Дочь: (Гребнева) Мария Степановна
Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
26.07.1924 ст.
Сын: Гребнев Николай Степанович
Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
02.01.1927
Сын: Гребнев Василий Степанович
Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
09.05.1929
Сын: Гребнев Александр Степанович
Отец ребёнка: Гребнев Степан Яковлевич
Смерть
Неизвестно