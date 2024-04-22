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Фомкин Трофим Александрович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

20.07.1918

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1918 году. 65 лел. Грипп
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Сусоева Дарья Трофимовна

Мать ребёнка: Фомкина Параскева Федоровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 11 11 1905 Сусоев Иван Борисович 19 Алексеевка 1886 Фомкина Дарья Трофимовна 21 Алексеевка 1884
Рождение ребёнка
01.07.1891

Сын: Фомкин Филипп Трофимович

Мать ребёнка: Фомкина Параскева Федоровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Барсукова Пелагея Трофимовна

Мать ребёнка: Фомкина Параскева Федоровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 98 3 11 1917 Барсуков Аверий Иванович 18 Алексеевка 1 1899 Фомкина Пелагея Трофимовна 23 Алексеевка 1 1894
Смерть
20.07.1918
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1918 году. 65 лел. Грипп
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