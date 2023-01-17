Скворцов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1887
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1899
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1900
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Чернигов
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
1919
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