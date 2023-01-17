Скворцов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1887
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1899
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1900
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Чернигов
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
1919