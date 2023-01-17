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Иванов Антон Тимофеевич

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Место рождения

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд

Дата рождения

11.01.1910

Дата смерти

09.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1910

Отец: Иванов Тимофей Кириллович

Мать: Гапонова Дарья Прохоровна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1937

Дочь: Ляднова Лидия Антоновна

Мать ребёнка: Иванова Ульяна Евсеевна

Рославль, Дорогобужский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1938

Сын: Иванов Виктор Антонович

Мать ребёнка: Иванова Ульяна Евсеевна

Рославль, Дорогобужский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1949

Сын: Иванов Владимир Антонович

Мать ребёнка: Иванова Ульяна Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ульяна Евсеевна

Смерть
09.03.1970
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