Иванов Антон Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1910
Дата смерти09.03.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1910
Рождение ребёнка
31.03.1937
Дочь: Ляднова Лидия Антоновна
Мать ребёнка: Иванова Ульяна Евсеевна
Рождение ребёнка
06.08.1938
Мать ребёнка: Иванова Ульяна Евсеевна
Рождение ребёнка
23.03.1949
Сын: Иванов Владимир Антонович
Мать ребёнка: Иванова Ульяна Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Ульяна Евсеевна
Смерть
09.03.1970