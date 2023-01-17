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Боршевников Яков Иванович
Боршевников Яков Иванович
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Место рождения
Маринино
, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Дата рождения
1747
Дата смерти
1771
Пол
Мужской
Отец
Боршевников Иван Осипов
1713 г.р.
Мать
Боршевникова (Девятых) Матрона Иванова
1722 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец:
Боршевников Иван Осипов
Мать:
Боршевникова Матрона Иванова
Маринино
, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Смерть
1771
Маринино
, Устюжский уезд, Вологодская губерния
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