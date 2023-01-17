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Боршевников Яков Иванович

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Место рождения

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1747

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Боршевников Иван Осипов

Мать: Боршевникова Матрона Иванова

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Смерть
1771
Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
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