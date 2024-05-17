Барбулова (Васильева) Ольга Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барбулов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Барбулов Евгений Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1948
Сын: Барбулов Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Барбулов Евгений Макарович
Рождение ребёнка
16.03.1958
Дочь: Урсан (Барбулова) Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Барбулов Евгений Макарович
Смерть
Неизвестно