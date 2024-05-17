Барбулова (Васильева) Ольга Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барбулова (Васильева) Ольга Демьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Демьян Ильич

Мать: Васильева (Пефтиева) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барбулов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Барбулов Евгений Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барбулов Евгений Макарович

Рождение ребёнка
03.09.1948

Сын: Барбулов Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Барбулов Евгений Макарович

Рождение ребёнка
16.03.1958

Дочь: Урсан (Барбулова) Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Барбулов Евгений Макарович

Смерть
Неизвестно

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