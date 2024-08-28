Бухнер (Граф) Текла
Место рожденияБерезовка
Дата рождения07.07.1908
Дата смерти18.08.1980
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1908
Отец: Граф Мижаил
Мать: Граф (Массон) Агата
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухнер Михаил
Рождение ребёнка
19.11.1932
Сын: Бухнер Виктор
Отец ребёнка: Бухнер Михаил
Рождение ребёнка
04.12.1934
Сын: Бухнер Михаил
Отец ребёнка: Бухнер Михаил
Смерть
18.08.1980