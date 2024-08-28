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Бухнер (Граф) Текла

Место рождения

Березовка

Дата рождения

07.07.1908

Дата смерти

18.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1908

Отец: Граф Мижаил

Мать: Граф (Массон) Агата

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухнер Михаил

Рождение ребёнка
19.11.1932

Сын: Бухнер Виктор

Отец ребёнка: Бухнер Михаил

Рождение ребёнка
04.12.1934

Сын: Бухнер Михаил

Отец ребёнка: Бухнер Михаил

Смерть
18.08.1980

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