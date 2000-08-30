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Белодедов Эрнест Аркадьевич
Белодедов Эрнест Аркадьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.2000
Пол
Мужской
Отец
Белодедов Аркадий Климентьевич
1972 г.р.
Мать
Белодедова (Пестова) Юлия Николаевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.2000
Отец:
Белодедов Аркадий Климентьевич
Мать:
Белодедова Юлия Николаевна
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