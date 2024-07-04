Ильченко (Сутула) Надежда Тихоновна 01.02.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильченко (Сутула) Надежда Тихоновна

Место рождения

Богословка, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.02.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Богословка, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.1963

Сын: Ильченко Александр Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.04.1968

Сын: Ильченко Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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