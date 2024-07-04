Ильченко (Сутула) Надежда Тихоновна
Место рождения
Дата рождения01.02.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.1963
Сын: Ильченко Александр Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.04.1968
Сын: Ильченко Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности