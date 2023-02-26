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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Куковенко Андрей

Отец ребёнка: Куковенко Иван

Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Куковенко Петр

Отец ребёнка: Куковенко Иван

Рождение ребёнка
1891

Сын: Куковенко Павел Иванович

Отец ребёнка: Куковенко Иван

д.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Куковенко Сергей

Отец ребёнка: Куковенко Иван

Рождение ребёнка
1898

Сын: Куковенко Николай Иванович

Отец ребёнка: Куковенко Иван

д.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.
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