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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Куковенко Андрей
Отец ребёнка: Куковенко Иван
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Куковенко Петр
Отец ребёнка: Куковенко Иван
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Куковенко Иван
д.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1895
Сын: Куковенко Сергей
Отец ребёнка: Куковенко Иван
Рождение ребёнка
1898
Сын: Куковенко Николай Иванович
Отец ребёнка: Куковенко Иван
д.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.