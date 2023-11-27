Климович Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климович Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1900

Дата смерти

31.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1927

Сын: Климович Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Климович Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.11.1929

Сын: Климович Александр Николаевич

Мать ребёнка: Климович Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климович Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Климович Анна Ивановна

Смерть
31.05.1978
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