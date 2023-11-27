Климович Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1900
Дата смерти31.05.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1927
Сын: Климович Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Климович Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1929
Сын: Климович Александр Николаевич
Мать ребёнка: Климович Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климович Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Климович Анна Ивановна
Смерть
31.05.1978