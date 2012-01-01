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Григорьев Игорь Гавриилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Григорьев Гавриил Михайлович

Мать: Григорьева Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
10.06.1964

Сын: Григорьев Алексей Игоревич

Мать ребёнка: Григорьева Инна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Любовь Игоревна

Мать ребёнка: Григорьева Инна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Инна Ивановна

Смерть
2012
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