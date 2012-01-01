Григорьев Игорь Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Рождение ребёнка
10.06.1964
Сын: Григорьев Алексей Игоревич
Мать ребёнка: Григорьева Инна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Любовь Игоревна
Мать ребёнка: Григорьева Инна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Инна Ивановна
Смерть
2012