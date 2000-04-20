Марков Александр Аверкиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1940
Дата смерти20.04.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1963
Дочь: Поносова Марина Александровна
Мать ребёнка: Маркова (Краснова) Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
13.08.1970
Дочь: Васильева Надежда Александровна
Мать ребёнка: Маркова (Краснова) Елена Игнатьевна
Смерть
20.04.2000
Верхний Тымбай, Куединский муниципальный район, Пермский край