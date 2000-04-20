Марков Александр Аверкиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарков Александр Аверкиевич

Марков Александр Аверкиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1940

Дата смерти

20.04.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1963

Дочь: Поносова Марина Александровна

Мать ребёнка: Маркова (Краснова) Елена Игнатьевна

Рождение ребёнка
13.08.1970

Дочь: Васильева Надежда Александровна

Мать ребёнка: Маркова (Краснова) Елена Игнатьевна

Смерть
20.04.2000
Верхний Тымбай, Куединский муниципальный район, Пермский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.